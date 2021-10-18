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Здоровье18 октября 2021 12:10

В Ростовской области 26 человек стали жертвами covid-19 за сутки

Из них 16 женщин и десять мужчин
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
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Число погибших от коронавируса растет с каждым днем.

Число погибших от коронавируса растет с каждым днем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число погибших от коронавируса растет с каждым днем. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Так, по официальным данным, только за последние сутки 26 человек с диагнозом коронавирус скончались по результатам патолого-анатомического исследования.

Больше всего погибших за этот период регистрируется среди женщин. В общей сложности, covid-19 спровоцировал смерть 16 дончанок. Их возраст от 59 до 90 лет.

Также зафиксирована смерть десяти мужчин, болевших новой вирусной инфекцией. Им было от 48 лет до 91 года.

Сообщается, что у всех погибших были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы. Всего же на Дону от коронавируса за время пандемии скончались 7329 человек.

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