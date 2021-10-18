На берегу Таганрогского залива обнаружили автомобиль с трупом мужчины

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В селе Беглица в Неклиновском районе 15 октября обнаружили тело мужчины. Погибшего нашли в салоне автомобиля на берегу Таганрогского залива. Об этом сообщает пресс-служба донского Следкома.

Кроссовер «Опель Антара» находился недалеко от воды. На теле находившегося внутри мужчины обнаружили следы насильственной смерти — множество колото-резанных ранений груди. Погибшим оказался 45-летний местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Спустят некоторое время правоохранители нашли подозреваемого — 37-летнего жителя Таганрога.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, — говорится в сообщении донского управления следственного комитета.

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