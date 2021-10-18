Ростовскую область ждет два новых штамма гриппа

Новые разновидности гриппа ожидаются уже в конце года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медики призывают жителей Ростовской области сделать прививки от гриппа. Так как по данным Роспотребнадзора, в новом эпидсзоне могут появится новые штаммы гриппа. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска.

- В связи с тем, что вирус гриппа часто мутирует, защитить нужно наиболее уязвимые группы людей и сделать это может только вакцинация, - рассказала в эфире радио "КП-Ростов" главный инфекционист минздрава Ростовской области Светлана Водяницкая. - К группам риска относятся маленькие дети от шести месяцев, учащиеся школ, техникумов, высших учебных заведений, а также люди определенных профессий: медики, педагоги, работники транспортной, коммунальной, социальной сфер. Сюда же можно отнести вахтовиков и сотрудников правоохранительных органов, таможенников и призывников. Кроме того, к категории риска относятся люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы.

В свою очередь, специалисты регионального Роспотребнадзора отмечают, что риск заболеть гриппом после вакцинации гораздо ниже.

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