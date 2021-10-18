Коронавирус обнаружили в 55 городах и районах Ростовской области

В донской столице за сутки опасный вирус был найден у сотен человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области озвучили города и районы, где были зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом. Таковых оказалось 55 территорий. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

По данным эпидемиологов, больше всего больных covid-19 обнаружено в Ростов-на-Дону. В донской столице за сутки опасный вирус был найден у 203 человек, что вполне объяснимо, учитывая, что это город-миллионник.

На втором месте по числу заболевших – город Шахты, где медики зафиксировали 23 заболевших. Всего на одного нового больного, выявленного в результате ПЦР-тестирования, меньше в городе Таганроге (полный список городов и районов см. ниже, - прим. автр.)

Всего же, по данным региональных чиновников, за сутки коронавирус обнаружили у 586 дончан, коэффициент распространения инфекции превышает норму.

КОНКРЕТНО

Где и сколько заболевших обнаружили за сутки

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (203), Шахтах (23), Таганроге (22), Волгодонске (20), Новошахтинске (20), Новочеркасске (17), Азове (15), Каменске-Шахтинском (13), Батайске (12), Гукове (11), Донецке (8), Азовском (8), Орловском (7), Сальском (7), Семикаракорском (7), Аксайском (6), Веселовском (6), Волгодонском (6), Зерноградском (6), Зимовниковском (6), Константиновском (6), Красносулинском (6), Матвеево-Курганском (6), Миллеровском (6), Морозовском (6), Мясниковском (6), Неклиновском (6), Обливском (6), Октябрьском (6), Песчанокопском (6), Тарасовском (6), Цимлянском (6), Чертковском (6), Шолоховском (6) районах, Звереве (5), Верхнедонском (5), Егорлыкском (5), Заветинском (5), Каменском (5), Мартыновском (5), Пролетарском (5), Тацинском (5), Багаевском (4), Кагальницком (4), Целинском (4), Белокалитвинском (3), Боковском (3), Кашарском (3), Куйбышевском (3), Милютинском (3), Ремонтненском (3), Родионово-Несветайском (3), Усть-Донецком (3), Дубовском (2), Советском (1) районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончанка заболела коронавирусом за две недели до родов - к чему это привело

Откровения молодой мамы из Ростовской области, которой пришлось рожать в период пандемии (подробнее)

В первый день - бесполезно: ростовские врачи рассказали, когда заболевшим коронавирусом стоит делать КТ

Нередко заболевшие ростовчане маскируют ковид, чтобы попасть в частную клинику (подробнее)