В Ростове недострой в районе Сиверса превратят в комплекс с офисами и апартаментами

Здание должно появиться в районе проспекта Сиверса Фото: Алиса ТИТКО

В Ростове-на-Дону застройщик получил положительное заключение на строительство многофункционального комплекса с торгово-офисными помещениями и апартаментами. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра заключений.

Комплекс будет построен на пересечении улицы Красноармейской 6, 10, 12 и 14 с переулком Доломановским, 45в и 45г. В качестве застройщиков указаны компании «Свиссбэл» и «Фрихауз».

Напомним, разрешение на строительство здания было выдано еще в 2006 году. Однако через шесть лет строительство было приостановлено из-за финансовых проблем тогдашнего застройщика. Компания «Свиссбэл» сообщала о планах строительства на этой территории, однако работы так и не стартовали.

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