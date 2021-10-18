Из-за ремонта дороги в Ростове ограничат движение на улице Тульской

В Ростове ожидается ограничение движения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице по разным причинам будет ограничено движение на нескольких городских улицах. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 19 октября автомобилисты не смогут проехать по улице Тульской. Владельцам необходимо будет искать пути объезда до конца ноября.

- Ограничения связаны с ремонтом проезжей части, - говорится в тексте сообщения.

А также в связи с ремонтом водопровода с 27 октября по 25 декабря будет ограничено движение по улице 12-я Линия на участке от улицы 1-я Майская до улицы Советская.

Ограничения движения запланированы и на начало ноября. Так, со 2 числа автомобили не смогут проехать по улице Варфоломеева в створе улицы Варфоломеева, 118 и улицы Варфоломеева, 120. Ограничения будут связаны со строительством здания.

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Ограничения затронут вторую половину сентября.