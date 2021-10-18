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Общество18 октября 2021 21:00

Ростовский военный суд переехал на проспект Михаила Нагибина

Ранее в этом здании располагался Южный окружной военный суд
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Ростовский военный суд сменил прописку

Ростовский военный суд сменил прописку

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд переехал в новое здание. Теперь ведомство будет располагаться на проспекте Михаила Нагибина, 28/1. Об этом сообщила пресс-служба военного суда.

Стоит отметить, что все почтовые отправления временно принимаются по прежнему адресу: ул. Максима Горького, 254. В этом здании военные судьи базировались почти 17 лет, с декабря 2004 года.

Новое здании на проспекте Нагибина, где сейчас разместился суд Ростовского гарнизона, хорошо известно жителям города. До этого здесь размещался Южный окружной военный суд. Но недавно ЮОВС тоже сменил прописку и теперь он располагается на улице Мечникова, 75Б.

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Разрешение на строительство на этой территории было получено еще в 2006 году.