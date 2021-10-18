В ростовской гимназии № 36 после проверки прокуратуры отремонтируют игровые и спортивные площадки

В гимназии № 36 отремонтируют игровые и спортивные площадки
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
В донской столице прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при содержании детских игровых и спортивных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В ходе проверки выяснилось, что футбольное поле, ворота, ударопоглощающее покрытие и физкультурные зоны для начальных классов гимназии № 36 не отвечают требованиям безопасности, имеют значительные повреждения и нуждаются в ремонте.
- Прокуратурой директору образовательного учреждения внесено представление. В связи с тем, что нарушения не устранены, в суд направлено исковое заявление об обязании руководства гимназии привести площадку и оборудование в надлежащее состояние. Судом исковые требования удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры, - говорится в тексте сообщения.
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