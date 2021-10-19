На закупку сувениров городская администрация направит 1,8 миллиона рублей

В Ростове закупят печатную продукцию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове закупят партию печатной и сувенирной продукции. На эти нужды планируется потратить 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом экономики. Все желающие принять участие в тендере могут подать свои заявки до 27 октября. Выбранному подрядчику необходимо будет доставить сувенирные открытки, печатные календари, детские книжки и другую печатную продукцию. Деньги на осуществление закупки будут выделены из городского бюджета.

Согласно опубликованной документации, все необходимое должно быть доставлено в период с момента заключения контракта и до 11 декабря нынешнего года включительно.

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