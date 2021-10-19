Дончан ожидает резкое похолодание в середине недели

В Ростовской области ожидается похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе на этой неделе ожидается резкое похолодание. Температура в ночное время суток опустится до +2 градусов. О перепаде температур местных жителей предупредили донские синоптики.

Во вторник, 19 октября, ростовчане смогут заметить, как быстро будет падать температура воздуха. Днём столбики термометра достигнут отметки в +8 градусов, а ночью температура понизится до +2 градусов. После обеда есть вероятность дождя. Ветер вновь усилится, в эти и последующие сутки его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.

В среду, 20 октября, потеплеет всего до до +5 градусов, в северных территориях воздух прогреется до +9 градусов. В четверг, 21 октября, снова начнет теплеть. Днём температура поднимется до +14 градусов, а по северу области ожидается до +12 градусов. Ночью столбики термометров остановятся на отметке в +9 градусов.

В выходные в регионе потеплеет до +19 днем, а ночью температура воздуха может достигнуть +13 градусов.

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