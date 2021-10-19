В Ростове поднимется ветер со скоростью 50 километров в час

Ростовчан ждет ветер со скоростью 50 километров в час Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики спрогнозировали дончанам скорое усиление ветра до 14 метров в секунду, иными словами - до 50 километров в час. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, утром и днем ожидаются порывы воздушных масс. Из-за этого есть вероятность падения слабозакрепленных конструкций или достаточно массивных веток с сухих деревьев. Автомобилистам посоветовали не оставлять свой транспорт под деревьями.

Но даже несмотря на сильный ветер, в Ростовской области будет стоять теплая погода. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться – до +4…+9 градусов, а днём воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов.

В Каменском, Красносулинском, Егорлыкском, Кагальницком, Азовском, Зерноградском районах до сих пор сохраняется четвертый класс пожароопасности. Здесь категорически запрещено разводить костры и сжигать сухие листья, чтобы не допустить возникновения ландшафтных пожаров.

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Температура понизится до +2 градусов.