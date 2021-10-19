На самоизоляцию могут отправиться невакцинированные в Ростовской области

Сидеть дома могут оставить людей 60+ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, как и в других регионах, невакцинированные граждане могут отправиться на самоизоляцию. Речь идет о гражданах старше 60 лет. Об этом заявила вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, вице-премьер РФ на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 предложила ввести режим самоизоляции на период с 30 октября по 7 ноября, а также ввести допуск на отдельные общественные объекты и массовые мероприятия только по QR-коду и предусмотреть в регионах самоизоляцию для невакцинированных пожилых людей.

Напомним, во вторник, 19 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о введении с 20 октября новых актиковидных ограничений в регионе в связи с увеличением количества заболевших.

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