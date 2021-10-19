В Ростовской области отопление получили все дома и соцобъекты

Вся ростовская область получила долгожданное тепло
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области тепло пришло во все дома и социальные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Отопление дали абсолютно во всех городах и районах региона.
Напомним, что отопление начало поступать в социальные объекты нескольких районов уже 22 сентября. В это число вошли Чертковский, Верхнедонской и Шолоховский районы. Как сообщил министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин, в настоящее время отапливаются 4 367 объектов социальной сферы. Долгожданное тепло получили и жители 13 тысяч многоквартирных домов.
- Вопросы бесперебойного прохождения отопительного сезона требуют личного внимания министерства ЖКХ, глав муниципальных образований. Прошу держать эту работу на постоянном контроле, - отметил Василий Голубев.
Также в правительстве отметили, что до конца месяца будет установлена котельная в поселке Манычстрой Сальского района. Здесь в прошлом отопительном сезоне был введен режим ЧС из-за возгорания котельной. В данный момент здесь работает резервное оборудование, чтобы обеспечить местных жителей теплом.
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