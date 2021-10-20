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Общество20 октября 2021 7:00

На ремонт подъезда к хутору Обуховка уйдет почти 6,5 миллиона рублей

Участники могут подать заявки до 27 октября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области на ремонт дороги потратят почти 6,5 миллиона рублей

В Ростовской области на ремонт дороги потратят почти 6,5 миллиона рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области на ремонт трассы потратят около шести с половиной миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Азовского района. Все желающие подать заявки на участие могут подать их до 27 октября. Выбранному подрядчику будет предстоять отремонтировать подъезд от трассы Ростов-на-Дону - хутор Рогожкино к хутору Обуховка Азовского района.

Финансирование работ будет осуществляться бюджета Азовского района. Согласно опубликованной документации, ремонт должен быть полностью окончен за месяц с момента заключения контракта.

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