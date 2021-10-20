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Общество20 октября 2021 8:30

Ростовчанам рассказали, как готовиться к вакцинации от covid-19

В день прививки обязательно должно быть хорошее самочувствие
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Как подготовиться к вакцинации

Как подготовиться к вакцинации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе местным жителям вновь рассказали о том, как подготовиться к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Перед процедурой можно не проходить обследования или сдавать анализы. Но важно сообщить о любых имеющихся аллергиях на медицинские препараты. Тогда медик сможет подобрать подходящую вакцину.

В день прививки непременно должно быть хорошее самочувствие.

В управлении отметили, что после прививки может подняться температура. Это считается нормой. В этом случае можно принять жаропонижающие или противовоспалительные средства.

В первые три дня после прививки не стоит активно заниматься спортом и посещать сауну. Местных жителей даже после прививки попросили соблюдать меры профилактики коронавируса.

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