В Ростове автомобиль реанимации перевернулся после столкновения с Land Cruiser

Внедорожник столкнулся с автомобилем реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 октября, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Дорожное происшествие случилось в Западном жилом массиве около 12:30. Об этом сообщили отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля Land Cruiser ехал со стороны Кумженской рощи, но на перекрестке не выполнил требование знака «Уступи дорогу», - добавили в ведомстве.

В результате внедорожник столкнулся с автомобилем реанимации. Машина скорой перевернулась. Помощь потребовалась фельдшеру, которая получила открытый перелом ноги. В настоящее время медика доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.