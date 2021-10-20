Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 13:40

В Ростове автомобиль реанимации перевернулся после столкновения с Land Cruiser

По предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель внедорожника
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Внедорожник столкнулся с автомобилем реанимации.

Внедорожник столкнулся с автомобилем реанимации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 октября, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Дорожное происшествие случилось в Западном жилом массиве около 12:30. Об этом сообщили отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля Land Cruiser ехал со стороны Кумженской рощи, но на перекрестке не выполнил требование знака «Уступи дорогу», - добавили в ведомстве.

В результате внедорожник столкнулся с автомобилем реанимации. Машина скорой перевернулась. Помощь потребовалась фельдшеру, которая получила открытый перелом ноги. В настоящее время медика доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.