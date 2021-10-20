Ростовчанка купила несуществующий фильтр для воды за 30 тысяч рублей

Ростовчанка осталась и без фильтра, и без денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию города Ростова-на-Дону обратилась ростовчанка и рассказала, что стала жертвой мошенника. Как оказалось, в дом к пенсионерке пришел 41-летний мужчина. Он убедил ее, что работает менеджером фирмы по установке очистителей для воды и предложил купить дорогостоящий фильтр. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В итоге женщина отдала ему деньги, но в назначенное время для установки фильтра, работник не пришел. По ее словам, за все про все она заплатила 30 тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать 41-летнего подозреваемого. Как оказалось, он намеренно ввел ростовчанку в заблуждение и взял у нее деньги якобы для подтверждения заказа. Однако дальше слов дело не пошло.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, он может сесть за решетку на несколько лет. Но не исключено, что дело закончится и условным сроком.

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