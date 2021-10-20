В Ростовской области плановую госпитализацию приостановили в 27 муниципалитетах

В 27 муниципалитетах - самая напряженная обстановка по заболеваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проведение плановой госпитализации пациентов с 20 октября приостановили в 27 муниципалитетах Ростовской области. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- В этих территориях отмечена наиболее высокая загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях, - пояснили выбор городов и районов специалисты.

В частности, речь идет о таких городах, как Шахты, Таганрог, Донецк, Волгодонск, Азов, Гуково, Зверево, Новошахтинск, Новочеркасск. А также районах – Багаевский, Аксайский, Азовский, Кашарский, Белокалитвинский, Константиновский, Мартыновский, Красносулинский, Морозовский, Миллеровский, Октябрьский, Неклиновский, Семикаракорский, Орловский, Сальский, Пролетарский, Усть-Донецкий и Тацинский.

Речь идет о плановой госпитализации, которую можно отсрочить без угрозы жизни и здоровью пациента.

Исключение же составляет госпитализации детей, оказание высокотехнологичной медпомощи пациентам, нуждающиеся в проведении курсового планового лечения, а также специализированной помощи в области психиатрии, наркологии, фтизиатрии, ВИЧ-инфекции. Не коснутся изменения дополнительного обследования будущих призывников, которых направляют военные комиссариаты в рамках призыва. При этом заполняемость помещений должна быть не меньше четырех квадратных метров на человека.

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