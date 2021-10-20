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Общество20 октября 2021 20:30

Ростовчане узнали, почему не вводят ограничения на заполняемость автобусов

На данный момент в общественном транспорте действует только масочный режим
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове объяснили, почему не вводятся ограничения на заполняемость общественного транспорта

В Ростове объяснили, почему не вводятся ограничения на заполняемость общественного транспорта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти донского региона рассказали местным жителям, по какой причине не вводятся ограничения на заполняемость в общественном транспорте. Об этом проинформировали в пресс-центре оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В тексте сообщения говорилось, что организации, которые занимаются перевозкой пассажиров, обязаны не допускать в салон людей без лицевых масок, а также необходимо соблюдать рекомендации по предотвращению распространения коронавируса.

Стоит отметить, что за соблюдением требований нужно следить и самим пассажирам. Власти добавили, что указанные ограничения были введены на основании предложений главного санитарного врача по Ростовской области.

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