Ростовчане узнали, почему не вводят ограничения на заполняемость автобусов

В Ростове объяснили, почему не вводятся ограничения на заполняемость общественного транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти донского региона рассказали местным жителям, по какой причине не вводятся ограничения на заполняемость в общественном транспорте. Об этом проинформировали в пресс-центре оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В тексте сообщения говорилось, что организации, которые занимаются перевозкой пассажиров, обязаны не допускать в салон людей без лицевых масок, а также необходимо соблюдать рекомендации по предотвращению распространения коронавируса.

Стоит отметить, что за соблюдением требований нужно следить и самим пассажирам. Власти добавили, что указанные ограничения были введены на основании предложений главного санитарного врача по Ростовской области.

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