В Ростовской области местный житель отправится под суд за нападение на ГАИшника

В Новочеркасске осудят местного жителя за нападение на полицейского
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области местного жителя заподозрили в нападении на стража порядка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
В ходе следствия стало известно, что в Новочеркасске 22-летний местный житель был остановлен на проспекте Баклановском сотрудником ГИБДД. Парню грозило наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Но, не пожелав нести за это ответственность, молодой человек не нашел ничего лучше, как ударить ГАИшника ногой.
- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.
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