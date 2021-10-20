В Ростовской области местный житель отправится под суд за нападение на ГАИшника

В Новочеркасске осудят местного жителя за нападение на полицейского Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области местного жителя заподозрили в нападении на стража порядка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

В ходе следствия стало известно, что в Новочеркасске 22-летний местный житель был остановлен на проспекте Баклановском сотрудником ГИБДД. Парню грозило наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Но, не пожелав нести за это ответственность, молодой человек не нашел ничего лучше, как ударить ГАИшника ногой.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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