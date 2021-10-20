Побывавшая в гостях дончанка лишилась золотой цепочки и двух кулонов

В Ростовской области рецидивист ограбил дончанку на вечеринке у друга Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области местный житель на вечеринке лишил незнакомку золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В батайский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что она пришла на вечеринку домой к своему приятелю. В разгар праздника к ней подошел незнакомец и быстрым движением сорвал с шеи золотую цепочку с двумя кулонами. Когда женщина опомнилась, злоумышленник уже успел сбежать.

Полиции удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний приятель организатора вечеринки. Он отрицать свою вину не стал и рассказал, что ему очень нужны были деньги, а во время застолья он заметил на шее женщины довольно дорогую цепочку, улучив подходящий момент, он сорвал ее и скрылся. Украшение он сдал в ломбард. Стоит отметить, что ранее парень уже был судим за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

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