На выходных без света останутся жители около сотни домов

Без света придется остаться в пятницу, субботу и воскресенье Фото: Алексей ФОКИН

В течение трех дней жителям сразу нескольких районов города придется посидеть без света. Новый график отключений опубликовал на своем сайте оператор услуг по передачи электроэнергии - «Донэнерго». Причиной обесточивания послужило проведение технических работ.

Большую часть домов отключат в пятницу. Так уже завтра без света с 9.00 до 17.00 останутся следующие дома: №№ 3-11 на Жмайлова, № 3 на Мильчакова, №№ 202/1, 204 и 204В на Стачки.

С 9.00 до 14.00: в домах №№ 181-209, 250-278 на Станиславского, №№ 2-10, 1-9 в Нахичеванском переулке.

С 9.00 до 15.00: в домах № 141 на Пушкинской, №№ 52, 31/118 на Соколова.

С 13.00 до 20.00: в домах №№ 48, 48А, 48Е, 50, 50А на Семашко, №№ 51, 59 в Газетном.

В субботу с 9.00 до 18.00 обесточенным окажется здание правительства донского региона

А в воскресенье с 9.00 до 20.00 света не будет в домах №№ 48, 48А, 48Е, 50 и 50А на Семашко и дома №№ 51, 59 в Газетном.