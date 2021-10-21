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Общество21 октября 2021 14:56

После запуска отопления количество аварий снизилось вдвое

Главы районов отчитались о прохождении отопительного сезона
Попова Екатерина
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После запуска отопления количество аварий снизилось вдвое

После запуска отопления количество аварий снизилось вдвое

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как сообщил в своем Инстаграме сити-менеджер города Алексей Логвиненко, в целом после начала отопительного сезона количество аварийных ситуаций в многоквартирных домах Ростова снизилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

- На всех предприятиях коммунально-энергетического комплекса сформированы аварийные ремонтные бригады, обеспечен необходимый запас материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций, - говорится в сообщении.

Напомним, отопительный сезон в Ростове стартовал 6 октября. В первый день начали включать батареи по заявкам руководителей социальной сферы, а уже с 8-го числа - в жилом фонде. На пуско-наладочные работы было отведено две недели.

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