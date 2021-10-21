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Происшествия21 октября 2021 13:51

В Ростове жители микрорайона Темерник остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии

Выявлен дефект на теплотрассе
ТИХОНОВА Татьяна
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Более 30 домов остались без тепла. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Более 30 домов остались без тепла. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Жители 34 домов, в том числе многоквартирных, микрорайона Темерник в Ростове-на-Дону остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с дефектом на теплотрассе будет прекращена подача теплоносителя в дома по улицам Миронова, Лелюшенко и Думенко, - уточняется в сообщении.

На время ремонтных работ от жилищных организаций требуют закрыть вводные задвижки по системе отопления и горячему водоснабжению.

В администрации добавили, что возобновить подачу теплоносителя планируют в течение дня.

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