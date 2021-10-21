В Ростове проект реконструкции бассейна ливневки за 149,5 млн разработает фирма из Москвы

Проект реконструкции бассейна ливневки в Ростове-на-Дону выполнит компания «Союздонстрой» из Москвы. Фирма изготовит проект для бассейна № 1, который входит в систему ливневой канализации города. Информация о выигранном тендере размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 155 миллионов 102 тысячи рублей. Победитель конкурса выполнит заказ за 149 миллионов 500 тысяч рублей. Второй участник — проектно-изыскательский институт «Кубаньводпроект» предложил изготовить проект за 98 миллионов рублей, но отбора не прошел.

По данным, предоставленным на сайте компании-победителя и на сайте СБИС, фирма «Союздонстрой» не в первый раз выигрывает контракты в Ростове. На сайте организации представлен отчет о строительстве третьей очереди канализационного коллектора № 53 в Ростове.

Как уже сообщала «КП — Ростов-на-Дону», проект реконструкции первого ливневого бассейна выполнят в рамках масштабного проекта развития системы дождевой канализации города в границах 35 бассейнов. Проектно-сметную документацию должны разработать до конца 2022 года.

- На эти цели пойдут средства областного и городского бюджетов, - уточнил ранее глава администрации города Алексей Логвиненко. - Когда проект будет разработан и пройдет госэкспертизу, в городе будут планировать его реализацию. Он может обойтись почти в 5 миллиардов рублей согласно технико-экономическому обоснованию.

Напомним, по предварительным расчетам, на реконструкцию ростовских ливневок в течение пяти лет, с 2023 по 2027 годы, потребуется не менее 40 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Понадобится не менее 40 миллиардов: Власти взялись за ростовские ливневки

В Ростове-на-Дону приступили к проекту по реконструкции ливневок за 40 миллиардов рублей (подробнее)

Первый этап проекта по развитию ливневой канализации будет завершен в 2022 году

До этого ливневки делали лишь при ремонте дорого (подробнее)