В Новошахтинске мужчина до смерти избил гражданскую жену

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новошахтинске задержали мужчину, которого подозревают в серьезном преступлении. В отношении него завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Инцидент произошел 19 октября. В тот день 44-летний мужчина поссорился со своей гражданской супругой. В ход пошли кулаки. В результате с травмами головы и тела 40-летнюю женщину доставили в ближайшую больницу. Однако медикам не удалось спасти ей жизнь. Спустя сутки пациентка скончалась.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе Следственного Комитета Ростовской области.

Известно, что санкции данной статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На берегу Таганрогского залива обнаружили автомобиль с трупом мужчины

Подозреваемого в убийстве задержали (подробнее)

Жителя Ростовской области будут судить за попытку убийства бывшей жены

Сейчас мужчина под стражей (подробнее)