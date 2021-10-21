В Новошахтинске мужчина до смерти избил гражданскую жену

Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новошахтинске задержали мужчину, которого подозревают в серьезном преступлении. В отношении него завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Инцидент произошел 19 октября. В тот день 44-летний мужчина поссорился со своей гражданской супругой. В ход пошли кулаки. В результате с травмами головы и тела 40-летнюю женщину доставили в ближайшую больницу. Однако медикам не удалось спасти ей жизнь. Спустя сутки пациентка скончалась.
- Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе Следственного Комитета Ростовской области.
Известно, что санкции данной статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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