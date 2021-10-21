Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 октября: машины простаивают в семибалльных заторах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Лермонтовская, Шеболдаева, Ларина, переулках Халтуринском, Соборном, Семашко, Газетном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Ворошиловском и Буденновском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Интернациональная, Спартаковская, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская, Лесопарковая, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Бодрая, Нариманова, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, 1-й Конной Армии, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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