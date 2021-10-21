В донской столице для строительства канатной дороги запланировали уменьшить еще одну рощу

Для строительства канатной дороги вырубят часть рощи на левом берегу Дона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на левом берегу Дона могут вырубить еще одну рощу для строительства канатной дороги. Об этом сообщается в проекте, опубликованном на сайте городской администрации.

В документации говорится об участке общей площадью 94 тысячи квадратных метров, который находится на улице Левобережной. Кроме того, отмечается, что в планы корректировки будет входить вырубка двух третьих деревьев с восточной стороны от стадиона «Ростов-Арена».

Авторы проекта предложили снести насаждения для размещения в этой части левого берега канатной дороги и зоны отдыха. Важно сказать, что в августе нынешнего года уже началось проектирование канатной дороги, которую планируется возвести через реку Дон. Она будет связывать собой два берега, всего будет создано четыре станции, а протяженность канатной дороги составит два километра.

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Сейчас ведут проектирование объекта.