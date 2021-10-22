В Ростовской области по делу об аксайских рынках задержали двух чиновников

Задержаны еще два фигуранта громкого дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух чиновников администрации Аксайского района по делу о закрытых рынках задержали в Ростовской области, передает Город N. Речь идет о прекративших работу оптово-розничных рынках «Овощной», «Атлант-Юг», «Атлант-Сити» и «Строительный». Уточняется, что новые фигуранты дела занимались вопросами торговли и строительства. По какой статье задержали двух человек, не уточняется.

Напомним, ранее по этому же делу арестовали еще несколько человек, в том числе экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко, Эдуарда и Вадима Бабаевых - сыновей предполагаемого основателя банды, Ивана Ситько, Александра Лобко и Владимира Мороженко. По данным следствия, с 2000 по 2021 годы они вели незаконную предпринимательскую деятельность и заработали на своих махинациях не менее 236 млн рублей.

Также во время одного из последний задержаний под домашний арест под особый надзор до 12 декабря отправили еще одну подозреваемую, связанную с делом аксайской ОПГ. Предварительно, разбирательство ведут относительно известного юриста. Каким образом специалист могла быть связана с преступниками, официально не сообщают.

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