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Происшествия22 октября 2021 11:40

В Ростовской области по делу об аксайских рынках задержали двух чиновников

Официальное основание задержания сейчас не сообщается
ТИХОНОВА Татьяна
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Задержаны еще два фигуранта громкого дела

Задержаны еще два фигуранта громкого дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух чиновников администрации Аксайского района по делу о закрытых рынках задержали в Ростовской области, передает Город N. Речь идет о прекративших работу оптово-розничных рынках «Овощной», «Атлант-Юг», «Атлант-Сити» и «Строительный». Уточняется, что новые фигуранты дела занимались вопросами торговли и строительства. По какой статье задержали двух человек, не уточняется.

Напомним, ранее по этому же делу арестовали еще несколько человек, в том числе экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко, Эдуарда и Вадима Бабаевых - сыновей предполагаемого основателя банды, Ивана Ситько, Александра Лобко и Владимира Мороженко. По данным следствия, с 2000 по 2021 годы они вели незаконную предпринимательскую деятельность и заработали на своих махинациях не менее 236 млн рублей.

Также во время одного из последний задержаний под домашний арест под особый надзор до 12 декабря отправили еще одну подозреваемую, связанную с делом аксайской ОПГ. Предварительно, разбирательство ведут относительно известного юриста. Каким образом специалист могла быть связана с преступниками, официально не сообщают.

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