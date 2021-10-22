За сутки от коронавируса в Ростовской области умерли 18 женщин и 18 мужчин

С начала пандемии жертвами коронавируса на Дону стали 7453 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 36 умерших пациентов с COVID-19. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в правительстве региона.

Скончались 18 женщин в возрасте от 55 до 96 лет и 18 мужчин - от 42 до 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7453 человека.

Лечение в стационарах получают 4872 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 52 человека, на неинвазивной ИВЛ - 368.

Напомним, 22 октября, зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости ковидом в регионе. За сутки в Ростовской области выявили еще 592 новых случая инфицирования.

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