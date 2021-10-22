В Ростове за несанкционированную торговлю закрыли ярмарку перед старым аэропортом

Когда предпринимателей с новым товаром не пустили на торговую площадку, прилавки развернулись перед зданием аэропорта. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В пятницу, 22 октября, власти Ростова-на-Дону закрыли ярмарку, которая развернулась перед зданием старого аэропорта. Торговля была не санкционирована, и в отношении нарушителей составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе администрации города.

- С 1 ноября плодоовощная ярмарка, размещенная на территории бывшего ростовского аэропорта, в соответствии с решением региональных властей, прекращает работу, - напомнили в администрации. - Торгующим предоставлены альтернативные площадки для работы. С 20 октября сюда запрещен подвоз нового товара – 11 дней даны на реализацию товарных остатков.

Также в администрации рассказали, что предпринимателей своевременно проинформировали о том, что с новым товаром на торговую площадку их после 20 октября не пустят.

- Информационный стенд, содержащий всю необходимую информацию, размещен в общедоступном месте перед въездом на территорию бывшего аэропорта. Тем не менее, некоторые продавцы, которых не пустили на территорию закрывающейся ярмарки с новым товаром, решили организовать несанкционированную ярмарку перед зданием старого аэропорта, - рассказал начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов. - Управление торговли совместно с представителями Департамента потребительского рынка Ростовской области и МВД ликвидирует незаконную торговлю на данной площадке, на нарушителей составляются административные протоколы.

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