Власти Ростова провели инспекцию ливневок из-за загрязнения пруда в Советском районе

Власти Ростова проверили ливневки. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице местные власти провели инспекцию ливневой канализации. Это было сделано в связи с загрязнением пруда в Советском районе. Стоит отметить, что при проверке факт загрязнения был подтвержден. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- По результатам проверки выявлено 4 незаконных подключения различных промышленных предприятий и коммерческих объектов к системе отвода ливневых и талых вод города по ул. Текучёва (от проспекта Театрального до ул. 1-ой Конной), - сообщил глава Ростова-на-Дону.

Стоит отметить, что был проверен факт жалоб жителей Советского района. Горожане сообщали, что в пруд у храма на улице 339-й Стрелковой Дивизии сливаются канализационные и ливневые стоки. Эта жалоба также была подтверждена. Нечистоты действительно сливались из жилого дома по адресу: Малиновского, 66/1.

- По всем установленным фактам комиссией составлены акты для принятия мер в соответствии с действующим законодательством, - подытожил Логвиненко.

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