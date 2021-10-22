В ГИБДД Ростовской области рассказали, в какие часы выезжать на дорогу опаснее всего

Опасные часы выявили как утро, так и вечером, и среди дня Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В управлении ГИБДД по Ростовской области рассказали, в какие дни недели и в какое время дня на дорогах региона возрастает риск попасть в аварию. Также в ведомстве сообщили о том, в какие ДТП дончане попадают чаще всего.

- На высоком уровне остается аварийность по таким видам ДТП как столкновение транспортных средств, где 5 человек погибли и 76 получили травмы различной степени тяжести и наезды на пешеходов, при которых зарегистрировано 4 погибших и 35 раненых, - уточняется в региональном управлении ГИБДД.

Основными причинами аварий на донских дорогах послужили нарушения правил дорожного движения, превышении скорости, а также управление лиц, не имеющих права.

Что касается аварийных часов, то по результатам наблюдения аварийными часами стали временные интервалы с 08.00 до 11.00 часов, с 13.00 до 15.00 и с 17.00 до 20.00 часов.

Наиболее аварийными днями недели, согласно анализу, явились понедельник, пятница и воскресенье. Наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями зарегистрированы в понедельник и четверг. Также донская Госавтоинспекция констатировала рост смертности детей на дорогах региона в три раза.

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