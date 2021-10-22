Детская смертность в ДТП на дорогах Ростовской области выросла в три раза

Дети на дорогах стали гибнуть в три раза чаще и в два раза чаще получают травмы Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах Ростовской области в октябре в двое увеличилось количество полученных травм детьми во время ДТП, а детская смертность возросла в трое. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- Так, в октябре 2021 года совершено 13 ДТП с участием детей, в которых трое погибли, 14 получили травмы различной степени тяжести, - говорят в ГИБДД.

Что касается самых частых аварий, то стражи порядка проанализировали статистику и составили рейтинг ДТП.

- На высоком уровне остается аварийность по таким видам ДТП как столкновение транспортных средств, где 5 человек погибли и 76 получили травмы различной степени тяжести и наезды на пешеходов, при которых зарегистрировано4 погибших и 35 раненых, - уточняется в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, 14 октября, в ДТП на трассе Белая Калитва - Апанасовка в страшной аварии погибли мама и три ее сына. Дети 20, 13 и 8 лет погибли на месте, а 39-летняя женщина скончалась в больнице.

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