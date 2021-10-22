Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 октября: заторы оценены в семь баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Немировича-Данченко, переулках Соборном, Семашко, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Еременко, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Лесопарковая, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Волкова, Бодрая, Нариманова, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Алябьева, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 1-й Конной Армии, Пановой, 1-й Линии, Вересаева, Менжинского, переулках Днепровском, Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспектах Шолохова и 40-летия Победы.

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