Ростовская область отметить 350-летие Петра I

В Ростовской области пройдет празднование 350-летия Петра I Фото: Правительство РО

В донском регионе в следующем году отметят 350-летие императора Петра I. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Масштабные гуляния пройдут сразу в трех муниципалитетах, а именно - Азове, Таганроге и станице Старочеркасской.

- Всего на проведение крупных мероприятий в областном бюджете предусмотрено более 12 млн рублей. Муниципальными образованиями области разработаны дополнительно планы, включающие 425 мероприятий, на что в местных бюджетах предусмотрено 1,7 млн рублей, - сообщил замгубернатора Игорь Гуськов.

У валов Азовской крепости пройдет фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова». Он будет посвящен событиям 1696 года. В программе празднования входят научно-практическая конференция «Петровская ассамблея в Троицке на Таган-Роге» и фестиваль фейерверков «Первый салют Петра I». А также в госмузеях откроются выставки: «Азов. Петр. Виктория!» (Азовский музей-заповедник), «Петр I и его эпоха» (Таганрогский музей-заповедник). А основную экспозицию Старочеркасского музея-заповедника будет дополнят разделом, посвященным Петру I и донским казакам.

А 9 июня, в день рождения великого императора, пройдет торжество на концертной площадке в станице Старочеркасской.

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