В Ростове прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

В донской столице прошли масочные рейды Фото: Правительство РО

В донской столице прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Его провели представители донского Минтранса совместно с правоохранителями и казачьей народной дружиной.

Главной целью было убедить тех, кто предпочитает не носить маски, в том, что они очень важны. Они действительно защищают от проникновения в организм новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей, коим является и общественный транспорт, особенно в часы пик.

- Наша цель сегодня - убедить граждан обязательно носить маски при проезде в автобусе, - отметил начальник Управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области Иван Дрокин. - Социальная дистанция особенно в общественном транспорте, в силу объективных причин нарушается, поэтому нужно беречь себя. Да, маска не гарантирует стопроцентной защиты, но в ней шансов больше остаться здоровым. И с этой целью мы даже выдаем маски тем, у кого их нет с собой. Основная цель - убедить горожан, а не наказать. И таким образом максимально снизить заражение.

Кроме того, во время рейда внимание уделялось состоянию транспортных средств, а именно проведению в них дезинфекции.

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