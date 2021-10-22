В донской столице из сквера Лермонтова похитили более 70 саженцев деревьев

В Ростове выкопали саженцы в сквере Лермонтова. Фото: аккаунт Инстаграм Николая Ларина

В донской столице вандалы выкопали и похитили 72 саженца деревьев из сквера Лермонтова в Кировском районе. Об этом в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил общественный деятель Николай Ларин.

- Команда вредителей, а может это и один недочеловек с постоянной периодичностью ворует высаженные новые насаждения: самшиты, ели и другие растения, - написал Ларин.

Стоит отметить, что деревья здесь были высажены совсем недавно. Здесь были высажены как ели, так и протан, который злоумышленникам не приглянулся. Администрация Кировского района уже обратилась с заявлением о краже в полицию.

Важно сказать, что это уже не первый случай массовой кражи саженцев в Ростове. Весной исчезли ели в парке Чуковского, которые высадили там школьники. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко обещал взамен предоставить школьникам крупномерные саженцы елей, чтобы их было затруднительно украсть.

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Тех, кто незаметно смог унести такую тяжесть, разыскивает полиция.