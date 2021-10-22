В Ростове досрочно снесли аварийный дом

В донской столице снесли аварийный дом. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице был раньше срока снесен аварийный дом. Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На плохое состояние дома сити-менеджеру во время одного из приемов пожаловалась местная жительница. Это произошло еще в сентябре. Тогда жительница дома по адресу Города Волос, 122 попросила главу администрации снести соседний дом под литером «А».

После проведения проверок здание действительно было признано аварийным и подлежало сносу еще в 2017 года, но принятие решения о демонтаже сильно затянулось. Тем не менее деньги на снос были найдены, их выделили на прошедшем в августе заседании городской думы.

- Я пообещал Наталье Анатольевне, что дом снесут досрочно, и мы это сделали, - написал Алексей Логвиненко.

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Но для этого должен быть соблюден ряд определенных условий.