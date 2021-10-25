Ростовской гимназии № 45 присвоен французский знак качества «LabelFrancEducation»

Гимназия стала одной из лучшей не только в стране, но и в мире Фото: Инстаграм-страница Алексея Логвиненко

Знак качества «LabelFrancEducation» присуждает французское Министерство Европы и иностранных дел учебным учреждениям, которые отвечают высоким критериям качества билингвального обучения на французском языке. Об этом в своем Инстаграме рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Чтобы получить французский знак качества, эксперты смотрели на результаты учащихся школы-кандидата в олимпиадах по французскому языку за последние три года, а также анализировали, куда поступили ее выпускники.

Гимназия № 45 подошла по всем этим критериям. В этом году 12 выпускников-гимназистов получили дипломы международного образца, а учащиеся десятых классов стали лучшими по результатам защиты проекта среди билингвальных школ страны.

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