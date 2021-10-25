Энергоблок № 2 Ростовской АЭС запустили после устранения дефекта

Сейчас три энергоблока работают, а четвертый находится на плановом ремонте. Фото: Ростовская АЭС
Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции был включен в сеть после ремонтных работ на тепло-механическом оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома»
- 24 октября в 20.53 энергоблок № 2 был включен в сеть после ремонтных работ, - говорится в сообщении. - Сейчас второй, третий и четвертый энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок № 1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.
Напомним, 21 октября, работа второго энергоблока была приостановлена для проведения внепланового ремонта. Сотрудники заметили пар из-за дефекта сварного шва на трубе системы контроля уровня пара.
В сообщении уточняется, что радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.
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