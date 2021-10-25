Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 октября: семибалльные пробки образовались на дорогах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Пушкинской, переулках Соборном, Семашко, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Чехова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Интернациональная, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Космонавтов и Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, 14-й Линии, Мясникова, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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