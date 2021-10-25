Баня под открытым небом: В Ростове на Башкирской улице разлился кипяток

Лужа с кипятком не остывает на улице Башкирской. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

В редакцию «КП — Ростов-на-Дону» обратились жители улицы Башкирской в Ростове. Люди рассказали, что на улице появилась кипящая лужа, от нее поднимается пар, и местные жители беспокоятся, как бы кто-нибудь не обжегся.

Обращение жителей редакция направила в администрацию Ростова-на-Дону, и вот что нам ответили.

- Зафиксирован дефект на врезке в жилой дом по улице Башкирской, - ответили журналисту «КП — Ростов-на-Дону» в администрации города. 25 октября «Теплокоммунэнерго» проведено обследование объекта, выставлено ограждение. Работы по устранению дефекта запланированы на вторник, 26 октября.

Напомним, 21 октября, жители многоквартирных домов микрорайона Темерник остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии. В течение дня порыв был устранен и тепло вернулось в дома.

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