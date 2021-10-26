Более 108 миллионов рублей в октябре выделят власти Ростовской области для малоимущих дончан

Социальные выплаты получили более 6,7 тысячи семей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Малоимущие жители области, заключившие социальные контракты, получат в октябре выплаты. На эту цель власти выделят более 108 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте областного правительства.

- Наша задача – помочь малоимущим семьям увеличить свой доход. Получателю средств по соцконтракту нужно принять верное решение – открывать свое дело, развивать личное подсобное хозяйство или проходить переобучение, - говорит губернатор Василий Голубев.

Кстати, в 2021 году на безвозмездную государственную поддержку граждан уже направлено почти 632 миллиона рублей. Причем деньги должны быть потрачены либо на переобучение, либо на поиск работы, либо на открытие своего дела.

Социальные выплаты получили более 6,7 тысячи семей. Общий объем средств, запланированных в областном бюджете на такой вид помощи, в текущем году составляет 815 миллионов рублей.

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