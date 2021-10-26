Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 октября: стандартные семибалльные пробки сковали город

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Крепостном, Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Тружеников, 2-я Краснодарская, Мадояна, Лесопарковая и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, а также Орбитальная, Обсерваторная, Волкова, Бодрая, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, Киргизская, Казахская, Страны Советов, Пановой, Селиванова, 1-й Конной Армии, Горсоветская, Вяземцева, Ченцова, 14-й Линии, Мясникова, Менжинского, переулках Днепровском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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