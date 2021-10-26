Дончанам рассказали, как будет отслеживаться выезд за пределы региона

В Ростовской области будет вестись контроль за въезжающими и выезжающими дончанами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе власти сообщили о том, как будет контролироваться выезд местных жителей за пределы Ростовской области. Стоит отметить, что наблюдение будет осуществляться и за въезжающими в регион. Об этом сообщили в пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом.

Власти отметили, что в первую очередь местные жители должны осуществлять самоконтроль. Но следить за соблюдением предписанных Роспотребнадзором норм будут и власти. Главная роль роль в этом процессе будет у муниципальных штабов, которые обладают информацией о прибытии и убытии жителей.

Помогать в осуществлении контроля будут также полиция и сам Роспотребнадзор. Стоит отметить, что в настоящее время в регионе проходят специальные рейды и проверочные мероприятия уполномоченными органами власти.

- Свобода передвижения не ограничена, но у граждан возникает дополнительная обязанность, связанная с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией, - говорится в тексте сообщения.

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