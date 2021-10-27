Власти направят на ремонт улицы футбольной около 8,5 миллиона рублей

В Ростове отремонтируют улицу Футбольную Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице было принято решение отремонтировать улицу Футбольную, располагающуюся в Западном микрорайоне города. На эти нужды планируется потратить около 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие могут подать заявку на участие в нем до 18 ноября нынешнего года. Затем комиссия определит победителя, которому будет предстоять провести ремонт нижней и верхней части дорожного покрытия.

Работы будут идти от улицы Курской до улицы Зоологической. Финансировать их проведение будут правительство Ростовской области и городская администрация. Автомобилистам будет предстоять искать объездные пути с 1 апреля по 1 июля предстоящего года.

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Деньги будут выделены и городского бюджета.