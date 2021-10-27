Холодный солнечный день ожидает ростовчан 27 октября

Холод и солнце ждут ростовчан
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице в среду, 27 октября, синоптики пообещали ростовчанам солнечную и прохладную погоду. Об этом сообщили в донском Гидрометценре.
В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся ниже нуля - до -2 градусов. Ветер будет дуть с восточной стороны, скорость его временами будет достигать 3-6 метров в секунду. Погода за окном будет стоять ясная и солнечная.
Атмосферное давление сначала будет повышенным 767 миллиметров ртутного столба, а затем постепенно вернется к норме. Относительная влажность воздуха будет составлять 49-78 миллиметров ртутного столба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Ростове.
Первые снежинки опустятся на землю только в конце ноября.