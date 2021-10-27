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Общество27 октября 2021 9:14

Холодный солнечный день ожидает ростовчан 27 октября

Воздух прогреется до +9 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Холод и солнце ждут ростовчан

Холод и солнце ждут ростовчан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице в среду, 27 октября, синоптики пообещали ростовчанам солнечную и прохладную погоду. Об этом сообщили в донском Гидрометценре.

В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся ниже нуля - до -2 градусов. Ветер будет дуть с восточной стороны, скорость его временами будет достигать 3-6 метров в секунду. Погода за окном будет стоять ясная и солнечная.

Атмосферное давление сначала будет повышенным 767 миллиметров ртутного столба, а затем постепенно вернется к норме. Относительная влажность воздуха будет составлять 49-78 миллиметров ртутного столба.

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Первые снежинки опустятся на землю только в конце ноября.