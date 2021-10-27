В Ростовской области изменился возраст для обязательной самоизоляции

Возраст для обязательной самоизоляции в Ростовской области понизили на 5 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на обязательную самоизоляцию теперь должны уйти не только люди возрастом 65+. Ограничения касаются теперь категории населения старше 60 лет. Это указано в тексте постановления по усилению антиковидных мер, которые подписал в среду. 27 октября, губернатор Василий Голубев.

- Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционную работу - за исключением тех, кто привит от коронавируса либо переболел и имеет справку об антителах, - уточняется в тексте.

Кроме того, в постановлении указано, что работодатели должны будут предоставить два выходных с сохранением заработной платы тем сотрудникам, которые пройдут вакцинацию против ковида.

Напомним, в постановлении

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