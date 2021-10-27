В новом ЖК Ростова-на-Дону молодой парень выпал из окна и погиб

Очевидцы вызвали на место полицию и врачей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Накануне, 26 октября, в городе Ростове-на-Дону произошло ЧП. Прохожие сообщили, что из окна высотки, расположенной в Пролетарском районе города, выпал молодой человек. Это случилось около восьми часов вечера в одном из новых ЖК - на улице 45-я Линия, 58.
Очевидцы сразу же вызвали на место скорую и полицию. Когда медики приехали на место, то им оставалось лишь констатировать смерть парня: от полученных травм он скончался на месте до их приезда.
В настоящее время обстоятельства гибели выясняют сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить истинные причины случившегося.
Это уже второй случай смертельного падения из окна на этой неделе в Ростове. Так, во вторник, 26 октября, из окна палаты на четвертом этаже ковидного госпиталя на базе областной больницы выпал 72-летний мужчина, который также скончался от полученных травм.
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